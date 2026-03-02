Стало только хуже: в Кемерове заварили незаконный проход к школе № 24

В Кемерове закрыли несанкционированный проход к школе № 24 со стороны проспекта Шахтеров. Теперь дети вынуждены добираться другим способом — их родители пожаловались на опасный путь через забор со штырями, сообщает Сiбдепо .

Родители сообщили в соцсетях, что после заваривания прохода детям приходится пробираться через забор. По их словам, школьники идут по льду рядом с металлическими штырями.

«Дети ходят через забор, где торчат штыри, в условиях очень скользкого льда повсюду. Как бы не случилось беды», — написала горожанка.

В мэрии Кемерова пояснили, что проход со стороны проспекта Шахтеров был незаконным. Речь шла о проломах в ограждении, которые использовали как короткий путь к школе. Их закрыли по требованию закона и по решению суда.

В администрации добавили, что в ближайшее время оставшиеся проломы ликвидируют, а на штыри установят металлические уголки для безопасности. Официальный вход на территорию школы — центральный. О закрытии несанкционированных проходов родителей уведомили через сайт и сообщества школы, а на родительских собраниях провели инструктажи по безопасному маршруту.

