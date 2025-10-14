Стало плохо: близкие бизнесмена из Владивостока назвали причину его исчезновения

Елизавета, племянница бизнесмена из Владивостока, который неделю назад исчез в море, предполагает, что причиной его пропажи могло стать ухудшение состояния здоровья во время морской прогулки, сообщает RT .

Андрей Варченко вышел в море на своей яхте 7 октября.

«С этого дня связи с ним нет. Мы предполагаем, что-то случилось со здоровьем. Он опытный, катер — его хобби, но в плавание он никогда не ходил на такое долгое время. Максимум на несколько часов», — поделилась Елизавета.

Спасатели и МЧС ведут поиски мужчины. Близкие пропавшего также организовали собственную поисковую операцию.

Как рассказала племянница, ее дядя находился один на судне, и у него были запасы продовольствия и воды. Она также опровергла распространяемые сведения о том, что семья предлагает вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за информацию о местонахождении пропавшего.

