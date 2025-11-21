Стало известно, возможно ли признание Богородского маньяка невменяемым

Криминалист Михаил Игнатов оценил вероятность признания невменяемым Богородского маньяка, который подозревается в убийстве двух нянь в Московской области. По словам эксперта, мужчина полностью осознавал свои действия в момент совершения преступлений, сообщает NEWS.ru .

Эксперт отметил, что мужчина был абсолютно вменяем и тщательно готовился к совершению преступлений.

«Судя по тому, что вытворял убийца нянь в Богородске, он абсолютно вменяем. Мужчина все делал целенаправленно, последовательно, четко. Он продумал то, как будет жить, вести себя, искать нянь и общаться с ними. Сначала он должен был показать, что он белый и пушистый, покладистый, доброжелательный, но в процессе общения он начинал проявлять свою звериную личность, настоящее нутро, совершать преступные деяния. Здесь целый букет статей УК, которые он нарушил. Статьи тяжкие и особо тяжкие. Поэтому, по моему мнению, этот гражданин должен надолго оказаться в местах лишения свободы», — высказался Игнатов.

Таким образом, учитывая тяжесть совершенных правонарушений, надежды на освобождение от ответственности из-за психического состояния у подозреваемого практически нет, отметил криминалист.

Житель Богородского округа, подозреваемый в убийстве двух молодых девушек, был задержан 20 ноября. По информации следствия, злоумышленник привлекал жертв посредством объявлений в интернете, предлагая вакансии нянь. В ноябре в полицию обратились мать 19-летней девушки из Королева и сестра 25-летней жительницы Москвы с заявлениями об их исчезновении.

