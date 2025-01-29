Заявивший о бедствии самолет Дубай — Москва приземлился в Астрахани

В Астрахани успешно приземлился пассажирский авиалайнер Boeing, выполнявший рейс Дубай — Москва и объявивший сигнал бедствия над Каспийским морем. Экипаж самолета заявил о нештатной ситуации из-за срабатывания пожарного датчика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

По имеющимся данным, датчик возгорания сработал в отсеке для багажа. После этого пилоты объявили сигнал бедствия и зашли на посадку в астраханском аэропорту.

В результате инцидента экипаж и пассажиры не пострадали. Выясняются прочие обстоятельства ситуации.

Сервис FlightRadar24 сообщал, что летевший в Москву самолет выполнял рейс DP992. По его данным, после подачи сигнала о бедствии лайнер снижал высоту и продолжал следовать по маршруту.