Стало известно, почему лоси начали часто выбегать на улицы Кузбасса

В социальных сетях недавно появились видео, запечатлевшие лося, блуждающего по улицам Нового Городка в Беловском округе Кузбасса, сообщает Сiбдепо .

Пользователи, помимо юмора и удивления, выражали опасения по поводу безопасности как людей, так и самого животного. Звонки в службу 112 не принесли результатов, в помощи было отказано.

Госинспектор по Беловскому округу департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Василий Тавлуев прояснил ситуацию. Как выяснилось, замеченное животное оказалось лосенком, которому еще не исполнилось года. Специалист пояснил, что в подобных случаях применение радикальных мер, таких как отлов, недопустимо. Животное попало в неестественную для себя среду, и чрезмерное вмешательство могло вызвать у лосенка панику и увеличить риск ДТП.

По словам Тавлуева, подобное поведение лосей весной является вполне нормальным. Лосихи в этот период уходят в укромные места для рождения потомства, а прошлогодние лосята, оставшись без матери, начинают беспокоиться и могут забегать в населенные пункты.

Перемещение лосенка отслеживалось, чтобы убедиться в его благополучном возвращении в лес. Специалист добавил, что поселок небольшой, и на его окраине есть сосны, куда в итоге и направился заблудившийся детеныш.