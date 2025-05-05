Стало известно о последних словах погибшего на СВО внука «отца русского регги»

Внук Барыкина перед смертью говорил о желании остаться в войсках после СВО

Двоюродный внук певца и композитора Александра Барыкина Владислав Трунов перед смертью на СВО рассказывал, что хочет продолжать служить в армии и после победного завершения операции. Он воевал добровольцем с 2022 года, рассказал NEWS.ru родной брат Барыкина Василий.

По его словам, незадолго до смерти Трунов приезжал в отпуск домой. Боец почти не рассказывал близким о том, как проходят его будни на фронте.

«Сказал, поначалу было страшновато, но уже привык. Также сообщил, что по завершении СВО намерен остаться в армии», — вспомнил брат «отца русского регги» Александра Барыкина.

Трунов служил гранатометчиком в штурмовом отряде. Он выполнял боевые задачи в ЛНР и на харьковском направлении.

Владислав Трунов ушел из жизни в возрасте 28 лет. По словам Барыкина, его родственник погиб от осколков украинской кассетной бомбы во время штурма одного из населенных пунктов в ЛНР.