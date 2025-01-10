Стало известно, из-за чего в Грузии был убит российский бизнесмен

В маленьком городке в Калужской области готовятся попрощаться с предпринимателем Виктором Соловьевым, которому было 38 лет. Он родился и вырос в Тарусе, где сейчас проживают его родители. Его застрелили 5 января в Грузии на глазах у его девушки, после чего тело сбросили в реку Накра. Стало известно, из-за чего был убит бизнесмен, сообщает kp.ru .

В Грузию Виктор прибыл с девушкой Алиной 2 января. Сначала они остановились в Тбилиси, а 4 числа направились к горнолыжному курорту Тетнульди. Пара решила не брать с собой гидов, так как Виктор уже не раз посещал Грузию и отлично знал местность. Они без опасений любовались пейзажами и фотографировались. Остановившись на одной из дорог, Виктор припарковал свою Skoda Rapid, чтобы запечатлеть снегопад и сделать селфи. Это обычное занятие, как казалось, стало причиной, по которой Виктор был убит.

В ходе поездки за ними последовал белый «Субару», который несколько раз обогнал их, а затем заблокировал путь. Возможно, те, кто напал на пару, решили, что их фотографируют. Это привело к конфликту, у Виктора забрали телефон. Он попытался вернуть его, что вызвало потасовку, в ходе которой произошел выстрел.

8 января прокуратура арестовала подозреваемых в убийстве бизнесмена, которые при задержании признали свою вину, а теперь отрицают. Один из задержанных заявил о самообороне, хотя друзья Виктора не верят, что он мог спровоцировать конфликт.

В настоящее время в интернете распространяется информация о том, что Виктор якобы находился под воздействием наркотиков во время инцидента, что его родственники решительно опровергают.

Что касается слухов о том, что Алина стала жертвой попытки изнасилования, то это оказалось ложной информацией. Один из мужчин действительно сел в автомобиль Виктора и увез девушку, но ни о каком изнасиловании речи не шло. Алина подверглась угрозам с применением оружия и была испугана, однако физического насилия не было.

Сейчас семья Виктора занята подготовкой к его похоронам, которые состоятся 11 января в его родном городе Тарусе.