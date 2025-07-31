Стало известно, где нашли погибшего в страшном пожаре в подмосковной пятиэтажке

Погибшего при пожаре в пятиэтажке в Балашихе нашли в загоревшейся квартире

Мужчина, погибший при пожаре в жилой пятиэтажке в подмосковной Балашихе, обнаружен в квартире, с которой началось возгорание. Огонь в доме на улице Флерова распространился на 400 квадратных метров, его тушат 90 спасателей, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Пожар начался в квартире на последнем этаже. Позже огонь перекинулся на кровлю здания.

Из опасной зоны эвакуировали 90 человек, в том числе 10 детей. Они будут находиться в пункте временного размещения на базе школы.

Над ликвидацией огня работают 90 спасателей, привлечено 28 спецмашин. Тушение осложнено деревянными перекрытиями кровли.

По факту гибели человека при пожаре в Балашихе возбуждено уголовное дело.

Прочие подробности выясняются.