Стало известно, что Янис Тимма уже пытался покончить с собой в США

Смерть экс-супруга Анны Седоковой стала горячей темой для обсуждения в мире шоу-бизнеса. Мужчина завершил свою жизнь самоубийством, поскольку не смог справиться с расставанием с певицей. Накануне его похорон, которые состоятся в Латвии, разразился новый скандал. С неожиданным заявлением выступила соседка знаменитой пары из Майами, Лаура И. Она рассказала, что в США Тимма уже предпринимал попытку суицида, сообщает сайт MK.Ru .

Лаура рассказала о Янисе, своем соседе в Майами, описывая его как молчаливого и стеснительного молодого человека. По ее словам, он был высоким, привлекательным и полным жизни, а также играл в баскетбол. Они часто встречались у бассейна или во время прогулки с собаками. Девушка отметила, что несколько раз видела его с Седоковой, и ей очень нравилась эта пара. Они казались очень гармоничными, считает Лаура.

Она полагает, что Тимма покинул Майами и переехал в Москву не просто так. По ее словам, он сильно любил Седокову, однако Лаура уверена, что Анна — манипулятор. Когда она давала последние интервью, было невозможно их слушать, добавила соседка баскетболиста. Певица возвышала себя, унижая Яниса, продолжила она, отметив, что у нее создалось впечатление, что за Седоковой все бегают так, будто жить без нее не могут.

Лаура также отметила, что Янис пытался покончить с собой еще в Майами, но тогда его удалось спасти.

«Янис более месяца назад в нашем доме в Майами в прямом эфире уже пытался себя убить. Тогда я была, честно говоря, рада, что он этого не сделал», — поделилась девушка.

Лаура убеждена, что Янис не был слабым человеком. По ее мнению, до отчаяния можно довести любого. Депрессия — это не просто плохое настроение, это настоящее заболевание, подчеркнула она. В ответ на вопрос о том, чувствует ли она жалость по отношению к Анне, девушка ответила, что, безусловно, ей предстоит жить с этой проблемой, и ее День рождения теперь стал для нее печальным событием. Однако соседка Яниса еще раз сделала акцент на том, что нельзя манипулировать эмоциями, судьбами и жизнями других людей. Если уходить, то нужно делать это окончательно, а не тянуть время, считает Лаура.

Она также еще раз подчеркнула, что он любил Седокову, но не смог справиться со своими чувствами, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь. Лаура убеждена, что он не хотел заканчивать так свою жизнь. Скорее всего, он просто не предугадал последствия своих действий. И девушке не верится, что это было его желание, ведь никто не высказал альтернативной версии событий.