Стало известно, что грозит студентам за поддельные медицинские справки

Главный редактор ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов рассказал, что в поликлиниках Нижнего Новгорода отмечается увеличение числа обращений от студентов вузов и колледжей, связанных с заболеваниями. При этом многие из них не знают, как правильно получить медицинскую справку по форме 095/у, которая требуется для оправдания пропусков или переноса экзаменов, сообщает pravda-nn.ru .

Получить такую справку можно у терапевта в поликлинике по месту жительства или прикрепления. Кроме того, документ может быть выдан частным медицинским центром при условии наличия у него лицензии на осуществление экспертно-врачебной деятельности (ЭВН). Основанием для выдачи справки являются острые заболевания, обострения хронических заболеваний, а также бытовые травмы.

Стоит учитывать, что максимально допустимый период, на который врач имеет право выдать справку, составляет 15 календарных дней. Если требуется более длительное освобождение от занятий, решение принимает врачебная комиссия.

При появлении первых признаков недомогания необходимо сразу же обращаться за врачебной помощью — либо лично посетить кабинет для пациентов с признаками инфекционных заболеваний в поликлинике, либо вызвать врача на дом. Выдача справок «задним числом» без предварительного осмотра пациента запрещена. В справке диагноз может быть указан в виде кода в соответствии с Международной классификацией болезней (например, «J06.9»), а не в текстовой форме.

К сожалению, каждый год находятся студенты, пытающиеся приобрести поддельные справки. Однако, независимо от того, насколько убедительно выглядят фейковые печати и бланки, выявить фальш для сотрудников деканата и медицинских организаций не составляет труда.

Необходимо помнить, что использование заведомо ложных медицинских документов преследуется по закону в соответствии с ч. 5 ст. 327 УК РФ. Нарушителям грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест на срок до полугода.