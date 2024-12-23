Стали известны подробности сорванной чеченцами русской свадьбы в Подмосковье

В Подмосковье вспыхнул один из наиболее резонирующих скандалов текущего года, связанный с нападением чеченцев на автобус, в котором находились участники русской свадьбы. Вооруженные молодые люди на автомобиле с многочисленными штрафами атаковали свадебный кортеж, угрожая оружием и разбивая стекла. Стали известны подробности этой истории, сообщает «Царьград» .

В Щелково все началось с обычного дорожного конфликта. 24-летний Адам Турсунаев, работавший водителем эвакуатора и разнорабочим, не смог наладить контакт с водителем свадебного автобуса. Вместо того чтобы ограничиться словесной перепалкой, Адам принял крайние меры и вызвал подмогу.

Из черного автомобиля «Инфинити», принадлежащего «уважаемым братьям», вышла группа вооруженных мужчин. Они начали разбивать стекла автобуса, угрожая оружием и не обращая внимания на напуганных женщин и детей внутри. Во время нападения пассажиры получили различные травмы и пережили сильный стресс, что сопровождалось криками свидетелей и визгами шин.

После нападения произошло нечто неожиданное. Нападавшие не попытались скрыться, как это часто бывает в фильмах. Они отправились в ближайшую кальянную, где и были задержаны правоохранителями.

Ситуация вокруг нападения на автобус становится все более запутанной, поскольку у автомобиля «Инфинити» обнаружено 1 730 непогашенных штрафов на сумму не менее двух миллионов рублей.

Особую интригу добавляет загадочный мужчина на кабриолете «Мустанг», по словам свидетелей, наблюдавший за инцидентом с явным интересом. Очевидцы уверены, что именно он, Евгений Храпов, отдал указание на атаку. На видео видно, как один из нападавших подбегает к водителю «Мустанга» и что-то ему рассказывает.

Хотя агрессоры осквернили свадьбу, они не чувствуют вины. На судебных заседаниях они ведут себя так, как будто участвуют в комедийном шоу, вызывая недоумение у присутствующих. Прокурор требует для них четыре года тюрьмы, но на лицах обвиняемых нет и тени раскаяния.

Исследуя биографии нападавших, можно отметить интересные факты. Адам утверждает, что работает разнорабочим и иногда подрабатывает в такси. Шамиль занимается автострахованием, а Мансур работал охранником у московского бизнесмена. Другой участник, Абазов Изнаур, оказался менее активным, чем его «братья».

Группа мужчин не только напала на свадебный автобус, но и привлекла внимание к своим возможным мошенническим схемам. Правоохранители обещают провести тщательное расследование их дел.

Тем временем нападавшие, уверенные в своей безнаказанности, решили записать «видео с извинениями» и предложить материальную компенсацию жертвам. Однако гости свадьбы, все еще в шоке, решили отказаться от таких предложений.