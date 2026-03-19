Стали известны подробности об организаторе лжемодельного агентства в Москве

Выяснились новые подробности по делу о мошенничестве в лжемодельном агентстве

В Москве задержали восемь человек по делу о мошенничестве в фиктивном модельном агентстве. Среди более чем 122 пострадавших — гимнастка и студент силовой академии, сообщает «Сайт MK.Ru» .

По данным следствия, агентство ООО «Академия кино, моды и телевидения ГРАНД» предлагало клиентам платное обучение с перспективой карьеры. За девятимесячный курс требовали до 300 тысяч рублей и убеждали оформлять кредиты под высокие проценты.

Осенью 2025 года 19-летняя мастер спорта по художественной гимнастике из Вологды подписала кредитный договор после уговоров менеджеров. Девушка посетила два занятия, после чего родители потребовали расторгнуть контракт. Кредит семье пришлось закрывать самостоятельно.

В марте прошлого года в аналогичную ситуацию попал 20-летний слушатель академии одного из силовых ведомств. Его убедили оформить кредит более чем на 63 тысячи рублей. Позже студент обратился в полицию.

Организатором схемы следствие считает 22-летнего уроженца Воронежа. В конце 2024 года он открыл агентство с офисами в Малом Кисельном переулке и на Кожевнической улице и привлек семерых знакомых, среди которых были бизнес-тренер, мастер-бровист и актриса из Караганды.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что возбуждено 112 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Общий ущерб превышает 20 миллионов рублей.

