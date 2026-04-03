Стали известны подробности нападения мальчика с ножом на детей под Тюменью
Напавший на детей в Тюменской области мальчик имеет психическое заболевание
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савинова заявила, что мальчик, напавший с ножом на двух детей в поселке Винзили, имеет психическое расстройство, сообщает ТАСС.
«Семья у ребенка хорошая. У него самого — психиатрическое заболевание», — сказала Савинова.
Накануне вечером мальчик напал с ножом на сверстников на детской площадке в Тюменской области. В результате нападения пострадали двое несовершеннолетних.
Согласно данным правоохранительных органов, нападавшему ребенку не восемь, а 12 лет. Кроме того, мальчик с рождения является инвалидом.
Прокуратура Тюменской области проводит проверку по факту конфликта с нападением на несовершеннолетних.
