Стали известны подробности нападения мальчика с ножом на детей под Тюменью

Напавший на детей в Тюменской области мальчик имеет психическое заболевание

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савинова заявила, что мальчик, напавший с ножом на двух детей в поселке Винзили, имеет психическое расстройство, сообщает ТАСС .

«Семья у ребенка хорошая. У него самого — психиатрическое заболевание», — сказала Савинова.

Накануне вечером мальчик напал с ножом на сверстников на детской площадке в Тюменской области. В результате нападения пострадали двое несовершеннолетних.

Согласно данным правоохранительных органов, нападавшему ребенку не восемь, а 12 лет. Кроме того, мальчик с рождения является инвалидом.

Прокуратура Тюменской области проводит проверку по факту конфликта с нападением на несовершеннолетних.

