Стали известны подробности громкого убийства девушки в кафе Новокузнецка

В Кузбассе Следственный комитет обнародовал детали громкого убийства девушки в новокузнецком кафе и представил видеоматериалы с места происшествия, сообщает Сiбдепо .

Ранее в социальных сетях распространились ужасающие кадры кровавой расправы: посетитель, находившийся в неадекватном состоянии, перелез через барную стойку, схватил два ножа и попытался убить всех, кто находился в помещении. По словам очевидцев, нападавший выкрикивал бессвязные фразы, в том числе о своей импотенции. В конечном итоге жертвой преступника стала молодая сотрудница кафе, находившаяся в служебном помещении.

В пользователи Сети публикуют снимки с места трагедии, а также фотографии погибшей девушки, выражают соболезнования. Молодой работнице заведения было всего 19 лет, спастись от расправы у нее не было возможности.

По информации СК, на момент совершения нападения, в ночь на 2 сентября, убийца находился под воздействием наркотических веществ. Это подтверждено результатами медицинского освидетельствования, проведенного после задержания. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Предварительно установлено, что в ночь на 2 сентября 2025 года в одном из кафе быстрого питания на улице Филиппова в Новокузнецке обвиняемый, вооружившись ножом, нанес множественные удары 19-летней работнице заведения в область грудной клетки. От полученных колото-резаных ранений девушка скончалась на месте происшествия», — уточнили в СК.