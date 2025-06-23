Стала известна сумма ущерба от теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Общая сумма ущерба в результате вооруженного нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске составила около 6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным СК, теракт был спланирован и совершен в интересах властей Украины для дестабилизации политической ситуации в РФ.

Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено в прокуратуру для передачи в суд. В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации «Вилаят Хорасан»* предварительное следствие продолжается.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы вошли в здание и открыли стрельбу по посетителям. После этого они подожгли концертный зал. Завалы разбирали на протяжении пяти суток. В результате теракта погибли 149 человек, 1 пропал без вести, еще 609 граждан признаны пострадавшими.

*Признана террористической и запрещена в России