Стала известна предварительная причина смерти шеф-повара Алексея Зимина

Причиной смерти известного шеф-повара Алексея Зимина мог стать сердечный приступ. Журналист и телеведущий скончался накануне в номере отеля в Белграде, сообщает SHOT .

По словам близких, перед смертью 52-летний Зимин прилетел в Сербию, где приготовил ужин в одном из местных ресторанов в честь выхода своей книги «Англомания».

12 ноября он ушел в свой гостиничный номер, а уже утром следующего дня перестал отвечать на телефонные звонки. Друзья вошли в номер и увидели мертвого Зимина.

Алексей Зимин вел телепередачу «Готовим с Алексеем Зиминым», был главным редактором издания «Афиша-Еда» и журнала GQ. В последнее время звездный шеф-повар жил в Лондоне, куда его тело доставят после проведения экспертизы.