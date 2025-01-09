Нетрезвый мужчина, заявивший о двух бомбах в ручной клади на борту самолета рейса Нижнекамск — Москва, оказался директором компании по продаже бытовой химии из Набережных Челнов, сообщает SHOT .

42-летний Дмитрий Г. выпил слишком много алкоголя перед полетом. Уже на борту мужчина стал вести себя неадекватно и агрессивно. Он даже ударил одну из пассажирок, которая попыталась его успокоить.

Когда к мужчине подошли бортпроводники, он заявил, что заложил бомбы в самолете. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. При проверке салона самлета бомбы не были обнаружены.

Пьяного директора компании по продаже бытовой химии задержали. Известно, что ранее он уже привлекался по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».