Стала известна декларация арестованного генерала Оглоблина

Генерал Оглоблин в 2020 году задекларировал почти 2 млн рублей дохода

Бывший начальник одного из управлений главного управления (ГУ) связи Минобороны Александр Оглоблин в 2020 году задекларировал почти 2 миллиона рублей в качестве дохода и две квартиры, следует из последней обнародованной декларации. Ранее на генерал-майора возбудили дело за получение взятки в размере 10 млн рублей, сообщает ТАСС .

Высокопоставленного военного обвиняют по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, в получении особо крупной взятки при исполнении государственного оборонного заказа.

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 годы Оглоблин получил более 10 миллионов рублей от компании, взамен обещая оказывать ей общее покровительство при исполнении гособоронзаказа на поставку устройств связи для Минобороны на миллионы рублей.

Генерала поместили под арест.

В феврале 2022 года суд приговорил Оглоблина к 4,5 года колонии за хищение 1,6 миллиарда рублей. Его освободили из мест лишения свободы после дачи показаний на бывшего начальника ГУ связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.