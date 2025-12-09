сегодня в 09:26

Поезд Адлер — Санкт-Петербург протаранил машину на переезде в Цимлянске

На перегоне станций Разъезд 103 км — Цимлянская Северо-Кавказской железной дороги пассажирский поезд Адлер — Санкт-Петербург протаранил легковую машину. Она получила сильные повреждения, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Движение поездов на данном участке временно прекращали, а затем восстановили. Обстоятельства столкновения выясняют.

Судя по опубликованным фото, автомобиль получил сильные повреждения. Машина превратилась в груду металлолома. У нее разбиты все стекла. Кузов, багажник, двери и крыша смяты.

По данным «Блокнот-Волгодонск», инцидент произошел 8 декабря в 22:40 в Цимлянске Ростовской области. Водитель легковой машины выехал на переезд прямо перед пассажирским поездом № 100.

Машинист начал экстренно тормозить, однако расстояние до машины было маленьким. Из-за этого произошло столкновение.

Среди поездной бригады и пассажиров никто не пострадал. Состояние водителя легковой машины пока неизвестно.

