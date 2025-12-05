Стая бездомных собак напала на туристку из РФ на Гоа

На пляже Гоа стая бродячих псов атаковала российскую путешественницу. Одна из собак нанесла укусы в область ягодицы и среднего пальца женщины, сообщает SHOT .

Происшествие случилось на пляже Колва во время отдыха. По словам пострадавшей, стая бродячих животных внезапно приблизилась к ней, и одна из них укусила ее за палец и ногу. Женщина утверждает, что ей удалось отбиться от остальных агрессивных животных, однако избежать ранений не удалось.

Пострадавшую экстренно госпитализировали. В медицинском учреждении ей была проведена вакцинация против бешенства и назначены повторные консультации со специалистом для дальнейшей терапии.

Туристка обратилась к властям с призывом предпринять шаги по контролю популяции бродячих собак, представляющих угрозу для многочисленных туристов.

