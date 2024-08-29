США сообщили о планах ИГ* «убить десятки тысяч людей» на концерте в Вене

ЦРУ проинформировало Вену о намерениях ИГ* совершить массовое убийство на концерте Тейлор Свифт, который пройдет в Австрии, сообщает «Царьград» .

Центральное разведывательное управление США получило информацию о планах террористической организации «Исламское государство»* осуществить нападение на концерте Тейлор Свифт в Вене в августе. Заместитель главы ведомства Дэвид Коэн заявил, что собранные разведданные были своевременно переданы австрийским властям, чтобы предотвратить крупный теракт.

«Они планировали убить огромное количество людей, десятки тысяч человек на этом концерте, я уверен, что многих американцев», – отметил представитель ЦРУ.

Ответственность за осуществление теракта возложена на четверых боевиков, имеющих связи с ИГ*. Все подозреваемые были задержаны, у них конфискованы элементы для сборки взрывных устройств. Установлено, что террористы сумели получить доступ к месту, где планировалось провести концерт Тейлор Свифт.

На стадионе Эрнста Хаппеля в Вене планировалось провести 3 концерта американской певицы, на которые было продано 200 тыс. билетов. Однако после предупреждения о потенциальной угрозе концерт, запланированный на 8 августа, был отменен. Днем ранее были задержаны одни из террористов.

*Террористическая организация, запрещена в России