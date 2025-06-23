США использовали отвлекающий маневр с бомбардировщиками для атаки на Иран

Соединенные Штаты совершили отвлекающий маневр с использованием авиации перед атакой на ядерные объекты Ирана. По информации The New York Times, американские военные намеренно стремились создать неопределенность относительно будущего нападения, для чего одновременно подняли в воздух две группы бомбардировщиков B-2 из штата Миссури, сообщает «Царьград» .

В материале отмечается, что одна группа самолетов летела с активными радиолокационными транспондерами в сторону, противоположную Ближнему Востоку. Параллельно вторая группа, несущая противобункерные бомбы, направлялась к Ирану, но уже с отключенными ответчиками.

В публикации делается вывод, что подобная тактика могла дезориентировать наблюдателей относительно сроков и вектора предполагаемого удара со стороны США.

Ранее американский президент Дональд Трамп утверждал, что все ядерные объекты на иранской территории ликвидированы. Он также сообщил об успешном возвращении участвовавших в операции бомбардировщиков B-2 на американскую территорию.