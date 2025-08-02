Срочник погиб и двое пострадали от удара током на учениях под Петербургом

Под Петербугом один срочник погиб и еще двое пострадали при установке макетов антенн рядом с линией электропередач (ЛЭП) на учениях. Военнослужащие получили мощный удар током, сообщает Baza .

21-летний Валерий Пукас проходил срочную военную службу в Кронштадте. 25 июня он и его сослуживцы отправились на учения в поля, расположенные неподалеку от города. Срочников сопровождали старший лейтенант Артем К. и старший сержант Максим М.

Через два дня после этого родителям Валерия сообщили о его гибели, причиной которой стало «нарушение техники безопасности». Как рассказали родственники погибшего, трагедия произошла во время монтажа макетов антенн.

Работы проводились непосредственно под проводами, и когда военнослужащие переносили антенну, она задела ЛЭП. В этот момент все они находились в контакте с металлическими элементами конструкции. Валерий получил смертельный удар током максимальной силы и прожил еще примерно 20 минут.

Родные Валерия убеждены, что в смерти сына виноваты командиры. По их сведениям, перед началом работ вблизи ЛЭП с военнослужащими не был проведен инструктаж по технике безопасности. Кроме того, у них не было необходимых средств защиты, таких как резиновые перчатки и сапоги.

Семья погибшего срочника намерена привлечь старшего лейтенанта и старшего сержанта к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).