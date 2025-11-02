Среди 22 погибших при взрыве в Мексике оказалось четверо детей

сегодня в 06:55

Взрыв в магазине мексиканского города Эрмосильо унес жизни 22 человек

В мексиканском городе Эрмосильо в результате мощного взрыва в магазине сети Waldo погибли 22 человека, включая четверых несовершеннолетних, сообщает РИА Новости .

По данным издания Universal, еще 12 человек получили ранения и были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

После взрыва в здании произошло возгорание, к месту происшествия оперативно прибыли спасательные и пожарные службы.

По предварительной версии, причиной взрыва мог стать автомобиль, припаркованный у входа в магазин. Однако точные обстоятельства инцидента устанавливаются в ходе расследования.