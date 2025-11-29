СПЖ: арестованного на Украине митрополита Феодосия отравили

Союз православных журналистов заявил, что митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), который был арестован на Украине по делу о госизмене, могли отравить. сообщает РИА Новости .

«Стали известны подробности здоровья митрополита Черкасского и Каневского Феодосия и возможные причины его критического состояния. Есть основания утверждать, что иерарх был отравлен», — отметили в СПЖ.

Как уточнили медики, при диагностике и лечении пациента они проведут широкое исследование на наличие в организме отравляющих веществ. Владыку отравили, предположительно, тяжелыми металлами.

Чуть более месяца назад у митрополита появились признаки недомогания. При этом оно не было похоже ни на гипертоническую болезнь, ни на заболевания сердца, которыми он страдает многие годы. У священника часто стала повышаться температура, начались резкие скачки давления — от очень высоких до критически низких. Самочувствие было стабильно тяжелым, из-за это отменили или перенесли несколько богослужений и мероприятий.

На текущей неделе состояние владыки резко ухудшилось. Взятые у него анализы выявили увеличение некоторых показателей в 10-15 раз по сравнению с нормой. По настоянию лечащего врача Феодосия лег в больницу.

Врачи отмечают, что у митрополита продолжается сильная интоксикация, состояние пока относительно стабильное. Исследования на яды могут продлиться около месяца.

Весной 2023 года суд в Черкассах отправил Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре меру пресечения отменили, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Священнику вменяют разжигание религиозной ненависти. В июне прошлого года суд назначил владыке круглосуточный домашний арест на 60 суток. Затем осенью СПЖ заявил, что меру пресечения продлили на два месяца.

