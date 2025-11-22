сегодня в 16:11

Спортсмены-саночники Репилов и Перетягин арестованы за мошенничество

В Красноярске суд заключил под стражу трехкратного чемпиона мира Романа Репилова, а также призера чемпионата Европы Александра Перетягина. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «112» .

По данным следствия, известные спортсмены похитили более 11 млн рублей, которые были выделены из бюджета на покупку саней для ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд в России». Тем самым деятельности учреждения был причинен большой ущерб.

В материалах дела указано, что Перетягин работал специалистом по подготовке спортивного инвентаря в указанном центре.

Обоих фигурантов отправили в СИЗО на время расследования.

