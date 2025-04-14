сегодня в 15:16

Спортсменка на турнире в Бурятии попала стрелой в смартфон, тот задымился

Спортсменка Дари Жамсуева случайно поразила стрелой телефон на Кубке Республики Бурятия по стрельбе из лука. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Во время одной из попыток Жамсуева запустила стрелу. Спортсменка целилась в мишень, однако случайно попала в смартфон, который лежал под ней.

Устройство после этого начало дымиться. Соревнования на время приостановили.

Людям, судя по видео, порекомендовали покинуть помещение. От телефона в этот момент исходил белый дым.

Через некоторое время соревнования возобновили. Спортсменов поддержали аплодисментами.