Спецслужбы США у Белого дома нейтрализовали подозрительного вооруженного мужчину

Инцидент с вооруженным человеком произошел вблизи резиденции президента США Дональда Трампа 9 марта. Правоохранительные органы получили информацию о потенциально опасном мужчине, который выехал из штата Индиана в столицу страны, в дальнейшем его нейтрализовали, сообщает РИА Новости .

«В воскресенье, 9 марта, сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине после вооруженного столкновения с правоохранительными органами», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем службы Энтони Гульельми в соцсети Х.

При попытке задержания мужчина проявил агрессию, размахивая оружием. В ответ на угрозу сотрудники спецслужбы были вынуждены применить огнестрельное оружие. В итоге подозрительного человека нейтрализовали, он в больнице.

По факту случившегося проводится проверка. Других подробностей о случившемся пока нет.