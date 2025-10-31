Спецназ задержал влиятельного вора в законе Уральского региона Гия Свердовского

В Екатеринбурге задержали влиятельного вора в законе Уральского региона Георгия Акоева, более известного как Гия Свердловский, сообщает Baza .

Предварительно известно, что спецназ провел спецоперацию в штаб-квартире Свердловского, которая расположена в престижном жилом комплексе «Квартал Федерация». Кроме вора в законе, были также задержаны еще несколько человек.

Георгий Акоев приходится родственником известному криминальному боссу Аслану Усояну, более известному как Дед Хасан.

В 2006 году Акоев был арестован за дерзкое нападение на агента по недвижимости, а два года спустя получил тюремный срок в 11 лет с отбыванием в колонии общего режима. Находясь в заключении, благодаря поддержке Тимура Свердловского, Акоев получил статус «вора в законе».

На свободу Свердловский вышел в 2017 году. В чем его заподозрили на этот раз, пока не уточняется.

