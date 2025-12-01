Спецназ задержал «преемника» лидера азербайджанской диаспоры Урала

В Екатеринбурге правоохранители задержали Видади Мустафаева — самопровозглашенного лидера азербайджанской диаспоры Урала. В операции участвовали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) при силовой поддержке СОБР, сообщает E1.RU со ссылкой на источник.

Задержание произошло 1 декабря у входа в элитный фитнес-клуб Encore, расположенный в бизнес-центре «Башня Исеть». По предварительной информации, Мустафаев подозревается в крупном мошенничестве, связанном с незаконной продажей земельного участка.

Фигура Видади Мустафаева стала известна широкой общественности после того, как он публично критиковал предыдущего лидера диаспоры Урала, Шахина Шыхлински, обвиняя его в плохой интеграции азербайджанцев и превращении общин в криминальные структуры. Сам Шыхлински находится в СИЗО по обвинению в причастности к покушению на убийство и насилии над представителем власти.

На момент публикации связаться с Видади Мустафаевым или его представителями не удалось. Правоохранительные органы пока официально не комментировали детали задержания.