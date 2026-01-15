Спецназ Росгвардии задержал подозреваемых в краже иномарки за 3,5 млн рублей в Подмосковье

По данным следствия, ночью в деревне Голявино злоумышленники с помощью специального оборудования угнали припаркованный у частного дома автомобиль. Сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения отследили маршрут машины, которая передвигалась на подложных номерах, и определили автомобиль подозреваемых, зафиксированный рядом с местом преступления.

Похищенный автомобиль обнаружили в пустующем гараже одного из кооперативов в поселке Зверосовхоза Пушкинского округа. При поддержке спецназа Росгвардии одного из подозреваемых задержали в его автомобиле в деревне Тарасовка, второго — по месту жительства в Ивантеевке.

Во время обысков у задержанных нашли оборудование для незаконного доступа в транспортные средства и запуска двигателей. Похищенный автомобиль изъяли и готовят к возврату владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

