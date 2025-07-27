«Специалист» перестарался: в Подмосковье срубленная береза едва не убила мужчину

В СНТ «Локомотив» в Московской области на участке одного из домов едва не произошла трагедия. Мужчина спиливал часть березы, но в какой-то момент дерево стало падать на него и едва не убило, сообщает РЕН ТВ .

Момент происшествия попал на видео. Местные жители наблюдали за тем, как приглашенный специалист спиливал верхнюю часть березы, которая нависла над крышей дома и могла повредить ее. Сначала все шло по плану: мужчина взобрался на дерево и с помощью бензопилы начал спиливать его часть.

Однако в какой-то момент верхушка березы стала падать не в ту сторону и зацепила самого мужчину.

«Ой, блин! Смотри, все на него упало», — сказала за кадром автор видео, сопровождая эмоциональную фразу нецензурной бранью.

Предварительно известно, что серьезных травм удалось избежать. Мужчина отделался царапинами на руках и лице. Но если бы дерево начало падать на несколько сантиметров ближе к рабочему, то он мог бы погибнуть.