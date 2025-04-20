Спастись смог только один: пять детей заживо сгорели в Астрахани

СК: пять детей погибли во время пожара в частном доме в Астрахани

Частный дом загорелся на улице Ольховской в Астрахани, в результате ЧП погибли пять детей, одному ребенку удалось спастись, сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

ЧП произошло в воскресенье ночью. После тушения огня были найдены тела пятерых детей в возрасте от 4 до 11 лет. Мать погибших не была в это время дома.

Предварительно, четверо погибших — дети хозяйки дома, также в помещении находился еще один ребенок знакомой, оставшийся в гостях. Одному ребенку удалось спастись.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.