«Спаси меня из секты»: пропавшего участника СВО нашли работающим за еду в церкви

Пропавшего в Перми участника СВО нашли работающим за еду в церкви под Уфой

В Перми завершились поиски участника СВО, который пропал 1 февраля. Его жена заявила, что мужчину опоили сектанты и увезли в церковь под Уфой, где он работал за еду, сообщает 59.ru .

Фронтовик находился в Перми, где лечился из-за ранения на ноге. В первый день февраля он поссорился с женой и ушел из дома, и вскоре связь с ним оборвалась. На следующий день дочери пропавшего пришла телеграмма, где сообщалось, что документы его отца нашли в сумке на улице.

На этой неделе мужчина позвонил жене и попросил «забрать его из секты» в пригороде Уфы. Военный рассказал супруге, что на вокзале к нему подошел незнакомец, который угостил его чаем и пригласил выпить пива, после чего «муж отключился». Участник СВО пришел в сознание уже в Уфе.

Военный очнулся без документов и телефона. Он смог позвонить жене, потому что воспользовался чужим телефоном и наизусть помнил номера родных.

«Там его привезли в церковь „Новый завет“. Они целыми днями молились и работали. Денег им не платили, они там работают за еду. У многих забирают документы и телефоны», — сказала жена пермяка.

По словам женщины, увидев мужа, она «просто забрала его оттуда», и супруги ушли. Там же она заметила «мальчика из Ныроба», который попросил ее связаться с его родными. Женщина передала его сообщение, позвонив родным парня.

В ближайшие дни мужчина, которого заставляли работать за еду в церкви, снова поедет на СВО.