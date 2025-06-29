сегодня в 10:32

Спасенная с горящего катамарана у Владивостока женщина рассказала про пожар

Женщина, которая плыла на горящем катере-катамаране рядом с островом Шкота у Владивостока в Приморском крае, рассказала РЕН ТВ хронологию событий. В то время, когда там началось возгорание, девушка спала, а водное судно было в открытом море.

Женщина проснулась, поскольку почувствовала запах гари. Возгорание началось в носовой части катера. Оттуда водное судно начало полыхать.

Через некоторое время к катамарану подплыл иной катер. Он помог спастись людям, которые были на горящем водном судне.

По словам женщины, покинуть корабль удалось буквально в последний момент. Пожар подобрался настолько близко, что уже ощущался жар.

Женщина не знает, почему началось возгорание. На водном судне было примерно 20 человек и трое членов экипажа.

Потерпевшая отправилась в поездку с ребенком. У него началась паника.

Также девушка добавила, что катамаран изначально имел предельную вместимость 12 человек. Поскольку людей было больше, на всех спасательных кругов не хватило.

Люди попали на катамаран в рамках экскурсии. В момент начала пожара, она уже почти завершилась.

Когда появилось возгорание, капитан покинул судно первым.