сегодня в 13:09

Спасатели вскрыли дверь в квартире с тремя детьми в Волоколамском округе

В Волоколамском округе спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» ночью 26 января вскрыли дверь в квартиру, где оказались заперты трое детей, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в многоквартирном доме Волоколамского округа. Местная жительница обратилась в службу экстренных вызовов «Система-112» около трех часов ночи. Она рассказала, что вышла проводить мужа и случайно потеряла ключи, оставив в квартире детей пяти, восьми и двенадцати лет.

На место прибыли сотрудники 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». Совместно с полицией они осмотрели металлическую дверь и с помощью специального инструмента аккуратно вскрыли нижний замок, чтобы попасть внутрь.

В результате происшествия никто не пострадал. Женщина поблагодарила спасателей за оперативную помощь и профессионализм, позволившие быстро вернуться домой, не потревожив спящих детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что нужно всесторонне поддерживать пострадавших жителей Подмосковья.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — сказал Воробьев.