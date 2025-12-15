Спасатели вскрыли дверь квартиры с детьми в Волоколамском округе Подмосковья 13 декабря

Сотрудники 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 13 декабря открыли дверь квартиры в Волоколамском округе, где оказались заперты двое детей двух и пяти лет, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в многоквартирном доме Волоколамского муниципального округа вечером 13 декабря. Мать ненадолго вышла из квартиры, а пятилетний сын закрыл дверь изнутри, оставив себя и младшего брата одних.

На место прибыли спасатели 203-й пожарно-спасательной части. Они оценили ситуацию и обнаружили, что металлическая дверь заперта на нижний замок. С помощью специального инструмента специалисты вскрыли дверь и обеспечили доступ в квартиру.

Дети не пострадали, медицинская помощь не понадобилась. Мама поблагодарила спасателей за оперативную работу. Специалисты порекомендовали временно демонтировать задвижку, не оставлять ключи в замке и установить механизм с вертушкой, чтобы в подобных ситуациях можно было быстро попасть в квартиру.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.