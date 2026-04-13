Спасатели в Нижнем Новгороде помогли собаке и коту

Сотрудники аварийно-спасательного отряда помогли собаке и коту, попавшим в опасные ситуации в Нижнем Новгороде. Сейчас их жизни ничего не угрожает, сообщает ИА «Время Н» .

Два происшествия произошли в минувшие выходные. О них сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.

В Сормовском районе прохожие заметили черную собаку, упавшую в яму на частной территории. Спасатели вытащили животное и осмотрели его. Травм у собаки не обнаружили.

В Приокском районе помощь понадобилась белому коту по кличке Софит. По словам хозяев, питомец упал на забор с железными прутьями.

«Кота Софита аккуратно сняли с ограждения и с помощью специального оборудования ювелирно извлекли все железки. Все это время с любимцем были его хозяева. Дальше спасенного ждали уже ветеринары. Все хорошо, что хорошо кончается», — заключил Шалабаев.

После происшествий животным оказали необходимую помощь, угрозы их жизни нет.

