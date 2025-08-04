Спасатели расчищают территории: на Кубани оперативно устраняют последствия потопа

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Вода ушла с ранее подтопленных ливнем участков в Краснодарском крае

В Туапсинском районе Краснодарского края из-за непогоды ввели режим чрезвычайной ситуации: регион пострадал от мощных ливней, реки вышли из берегов, в селе Лермонтово разрушило мост, на трассу М-4 Дон сошел сель, сообщает Общественное Телевидение России .

По данным МЧС, утром 4 августа подтопленных участков и домов в районе уже не было. Специалисты оперативно справляются с ситуацией.

«За прошедшие сутки освобождены от воды 4 населенных пункта, 105 приусадебных участков, 59 частных домовладений. В результате пострадали 3 человека, в том числе один ребенок», — заявил замначальника центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Колотнеча.

Кроме того, там провели эвакуацию детей из лагеря «Орленок» и туристов из Горячего ключа.

По его словам, в понедельник спасатели планируют расчистить территории и объекты социальной инфраструктуры, продолжить обследование подтопленных территорий и помочь населению.