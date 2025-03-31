Спасатели продолжают поиски пропавшего рыбака в Ленобласти

В Ленинградской области произошла серия трагических инцидентов на водоемах, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В озере Глубокое спасатели обнаружили тело мужчины, которое передали правоохранительным органам для установления личности. Во Всеволожском районе в Танковом карьере утонули двое человек.

Еще один инцидент зафиксирован в Бокситогорском районе, где местный житель отправился на рыбалку и не вернулся домой. Спасатели ведут поисковые работы.

В МЧС региона напоминают, что выход на лед в настоящее время запрещен. Нарушителям грозит административный штраф от 1 до 5 тысяч рублей.