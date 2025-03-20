Спасатели потушили пожар на севере Москвы
Сотрудники МЧС спасли троих человек при пожаре в Москве
Сотрудники столичного МЧС спасли троих человек при пожаре на улице 8 марта в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар произошел в квартире на 5-м этаже жилого дома. Самостоятельно из здания эвакуировались 20 человек.
«С помощью спасустройств из горящей квартиры огнеборцы спасли трех человек, один из них — ребенок», — сказано в сообщении.
Пожар потушили, пострадавших нет.
Ранее в Москве при пожаре в административном здании погиб человек.