Спасатели помогли женщине и 3 детям, пострадавшим в ДТП в Можайском округе

Накануне работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части, а также огнеборцы 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь женщине и 3 несовершеннолетним пассажирам, пострадавшим в ДТП в Можайском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника части Роман Протасевич рассказал, что днем на 125-м км Минского шоссе произошла авария. Грузовая машина DAF столкнулась с автомобилем Chery, в результате чего легковушка наехала на тросовое ограждение и получила серьезные механические повреждения.

«Выяснилось, что в результате ДТП женщина-водитель 1981 года рождения и пассажирка 2009 года рождения, находившаяся на переднем сидении, оказались зажаты в искореженном салоне. Кроме того, на заднем сидении находились дети 2024 и 2019 годов рождения. Оперативно прибыв на место вызова, работники подразделения с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли автомобиль, деблокировали и извлекли пострадавших, передав их медикам. После чего всех четверых пострадавших доставили доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Водителю DAF госпитализация не потребовалась. Также огнеборцы в свою очередь отключили аккумуляторную батарею автомобиля во избежание возгорания и смыли остатки топлива с проезжей части», — отметил Роман Протасевич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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