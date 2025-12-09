Спасатели помогли дочери попасть к больной матери в Ступино 8 декабря

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» 8 декабря помогли жительнице округа Ступино попасть в квартиру к больной матери после того, как дверь случайно захлопнулась, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В городском округе Ступино 8 декабря сотрудники поисково-спасательного поста 334-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь женщине, которая не могла попасть в квартиру к своей больной матери.

По словам старшего смены Дмитрия Широкова, в службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась жительница, которая случайно оказалась на лестничной площадке без ключей, а в квартире находилась её мать, страдающая инсультом.

Спасатели прибыли по адресу, с помощью специального инструмента вскрыли дверь и убедились, что женщина в квартире не нуждается в медицинской помощи. Дочь поблагодарила сотрудников за оперативную работу, — сообщил Дмитрий Широков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.