Спасатели помогли 84-летнему пенсионеру в Павловском Посаде

В Павловском Посаде спасатели Мособлпожспас помогли медикам попасть в квартиру, в которой находился обездвиженный пенсионер. Об этом сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

В единую службу экстренной помощи #112 обратились жители Павлово-Посадского городского округа. Неравнодушные граждане сообщили, что 84-летний мужчина, проживающий по соседству, стучит в стены и зовет на помощь.

Прибыв на место вызова, спасатели 254-й пожарно-спасательной части выяснили, что пожилой человек живет на первом этаже и можно избежать вскрытия двери, попав в жилье через открытое окно.

Срезав оконную решетку с помощью бензореза, работники дежурной смены проникли в квартиру и обеспечили медикам доступ в квартиру.

Оказалось, что 84-летний пенсионер из-за старческой слабости упал и не смог самостоятельно подняться. Спасатели аккуратно перенесли его на кровать для осмотра сотрудниками скорой помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.