Спасатели Подмосковья устранили последствия ДТП в Егорьевске

В пятницу, 22 ноября, работники 217-й и 283-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла в городском округе Егорьевск, сообщает пресс-служба управления.

Заместитель начальника части Валерий Прасолов рассказал, что рано утром в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратились очевидцы происшествия и сообщили, что на дороге около села Раменки произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Автомобиль Opel Astra попытался объехать лежащее на дороге дерево, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Opel Mokka.

«Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумуляторы автотранспортов во избежание возгорания топлива. Также спасатели оказали психологическую помощь водителям, которые самостоятельно выбрались из автомобилей. Специалисты при помощи бензопилы распилили поваленное дерево, убрали бревна и крупные ветки с дороги. Огнеборцы с помощью пожарных рукавов смыли разлившееся топливо с дорожного полотна. Медицинская помощь участникам дорожно-транспортного происшествия не потребовалась», — заключил Валерий Прасолов.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.