Спасатели Подмосковья приняли участие в тушении пожара в Солнечногорске

В субботу, 23 ноября, спасатели 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в проведении аварийно-спасательных работ в ходе тушения пожара в Солнечногорске, сообщает пресс-служба управления.

Заместитель начальника части Сергей Яшин рассказал, что сообщение о пожаре поступило в службу экстренных вызовов «Система-112» от очевидцев. На место возгорания были направлены огнеборцы федеральной противопожарной службы и работники дежурной смены 267-й пожарно-спасательной части.

«Горела квартира, расположенная на третьем этаже многоэтажки. Почувствовав запах дыма, жители соседних квартир сразу вышли в безопасное место. Прибыв по указанному адресу и сформировав звенья газодымозащитной службы, специалисты приступили к проведению разведки и ликвидации возгорания. На балконе третьего этажа эвакуационной лестничной клетки спасатели обнаружили 28-летнего мужчину. Работники дежурной смены вывели его на свежий воздух и передали медикам для осмотра. Огнеборцы 67-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Московской области оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня», — рассказал Сергей Яшин.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.