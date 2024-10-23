Спасатели Подмосковья приняли участие в ликвидации последствий массового ДТП

Старший смены Андрей Комаров рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы и сообщили о том, что на 58 километре трассы М-2 «Крым» произошла авария с участием 6 транспортных средств. Выяснилось, что на скользкой дороге столкнулись такси и два легковых автомобиля. Затем по цепной реакции в ДТП попали легковушка и два грузовика, следовавшие в попутном направлении.

«Оперативно прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы отключили на поврежденных машинах аккумуляторы, оказали первую и психологическую помощь водителю такси и передали его медицинским сотрудникам. От госпитализации мужчина отказался. К счастью, остальные участники аварии в медицинской помощи не нуждались», — уточнил Андрей Комаров.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.