Спасатели Подмосковья помогли женщине выбраться из леса в округе Коломна

В среду, 3 июля, спасатели поста 206-й пожарно-спасательной части территориального управления № 12 ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса женщину 1958 года рождения, которая заблудилась во время сбора ягод в районе деревни Мощаницы г. о. Коломна, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника территориального управления № 12 Алексей Калин рассказал, что собирательница ягод сама позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и сообщила, что потеряла ориентир на местности.

«Прибыв в указанный район, работники противопожарно-спасательной службы связались с заявительницей по телефону и попытались установить ее примерное местонахождение. Определившись с квадратом поиска, они начали прочесывать лес, работая на отклик и подавая звуковые сигналы. Через полтора часа поисков спасатели обнаружили потеряшку и вывели ее из леса в районе деревни Тарбушево. Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась», — заключил Алексей Калин.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.