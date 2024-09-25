Спасатели Подмосковья оказали помощь водителю легковушки, пострадавшему в ДТП

Во вторник, 24 сентября, работники поисково-спасательного поста 278-й пожарно-спасательной части территориального управления № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили водителя легкового автомобиля, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. Инцидент произошел в Наро-Фоминском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника Юрий Яковлев проинформировал, что на автодороге А-108 в районе деревни Тишинка произошло встречное столкновение большегрузного автомобиля и легковушки, водителю которой потребовалась помощь специалистов, так как он оказался заблокирован деформированными конструкциями авто.

«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной оценили обстановку, стабилизировали транспортное средство и подготовились к деблокировке пострадавшего. Прежде чем спасатели приступили к работе, сотрудники скорой помощи осмотрели пациента и оказали мужчине 1999 года рождения медицинскую помощь. Специалисты с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя из машины и передали медикам. После чего пострадавшего с многочисленными травмами оперативно госпитализировали», — заключил Юрий Яковлев.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.