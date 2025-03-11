Спасатели освободили ребенка из запертой машины в Ступине

Накануне работники поисково-спасательного поста 334-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили полуторагодовалого ребенка, который оказался заблокированным в салоне легкового автомобиля на парковке возле жилого дома в городском округе Ступино. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Старший смены Александр Щукин сообщил, что в единую службу спасения «Система-112» обратились взволнованные родители, чей ребенок оказался запертым в припаркованной машине. Они не смогли самостоятельно открыть двери легковушки и попросили о помощи.

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на место происшествия и выяснили, что женщина приехала в гости к своим родителям и начала выгружать вещи из автомобиля. Однако внезапно сработала противоугонная система, и дверные замки заблокировались. В салоне остались ключи и полуторагодовалый ребенок, который был пристегнут в автокресле на заднем сиденье. Спасатели оперативно оценили ситуацию и успокоили родителей, а затем аккуратно открыли двери автомобиля с помощью специального инструмента. Взволнованная мать смогла без препятствий добраться до своего ребенка. Малыш все это время вел себя спокойно и с любопытством наблюдал за действиями специалистов во время спасательной операции. К счастью, ребенок не пострадал и не нуждался в медицинской помощи», — отметил Александр Щукин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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